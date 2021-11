Weihnachtsmarkt in Karlsruhe, Bruchsal und Rastatt bleibt offen

Nachdem die 2G-Plus-Regel auf Weihnachtsmärkten gilt, gehen die Besucherzahlen zurück. In Karlsruhe, Bruchsal und Rastatt sollen die Märkte aber dennoch offen bleiben.

In Karlsruhe einigten sich am Montagnachmittag Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und Schausteller in einem Gespräch darauf, dass der Weihnachtsmarkt offen bleibt. Die Schausteller wollen aber nur weitermachen, wenn die Stadt ihnen bei den Standgebühren entgegenkommt.

Stadt Karlsruhe soll Schausteller finanziell Unterstützen

Nach Einschätzung der Schausteller ist es im Moment nicht möglich, kostendeckend zu arbeiten. Dafür herrsche einfach zu wenig Betrieb nach der Verschärfung auf 2G-Plus. OB Frank Mentrup will am Dienstag den Gemeinderat davon zu überzeugen, dass es ein finanzielles Entgegenkommen der Stadt geben sollte.

"Es gibt schon die Hoffnung, dass man diese Umsatzeinbrüche teilweise über Corona-Rettungsschirme ausgeglichen bekommt."

Verkürzte Öffnungszeiten soll es nicht geben. Eine solche Maßnahme wurden noch bis zuletzt unter den Schaustellern diskutiert, die in diesem Jahr nach eigenen Aussagen nur einen Bruchteil ihres üblichen Umsatzes machen.

Weihnachtsmarkt in Bruchsal, Rastatt und Baden-Baden bleiben auf

Nach der Schließung von mehreren großen Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg wollen auch andere Städte wie Bruchsal und Baden-Baden erst einmal ihre Märkte unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel geöffnet halten.

Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden sei am Wochenende gut angenommen worden. Je 6.000 Besucher am Samstag und Sonntag, sagen die Veranstalter. Normalerweise wären es zwar deutlich mehr, aber die Beschicker seien mit den Umsätzen, den Umständen entsprechend, zufrieden. Auch der Weihnachtsmarkt in Rastatt soll aufbleiben, die Besucherzahlen seien abends zufriedenstellend.

Bretten sagt Kunsthandwerker-Markt ab

Durchwachsen sieht die Bilanz in Bruchsal aus, wo die Stände über die Stadt verteilt sind. Doch auch hier der Tenor der Betreiber: erst einmal weitermachen. Die Stadt Bretten hat unterdessen den geplanten Kunsthandwerker-Markt abgesagt. Bereits im Vorfeld gab es den Entschluss auf Gastronomie-Stände zu verzichten.