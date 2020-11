Karlsruhe ist nicht mehr die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Nach aktuellen Daten des Statistischen Landesamts hat Mannheim Karlsruhe verdrängt, allerdings nur sehr knapp.

Demnach lebten Ende Juli in Mannheim 309.119 Menschen und damit 131 mehr als in Karlsruhe. Damit haben sich die Mannheimer ihren alten Rang zurückerobert. Die Stadt hatte seit 1961 mehr Einwohner als Karlsruhe verzeichnet und war erst mit dem Zensus 2011 auf den dritten Platz verbannt worden.

Ausländische Studenten bleiben eher zuhause

Nach Angaben des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein könnte die Entwicklung damit zusammenhängen, dass in der Corona-Pandemie weniger ausländische Studierende nach Karlsruhe gezogen sind.

Alle wollen nach Gondelsheim

Während die Einwohnerzahlen im Oberzentrum Karlsruhe zurück gegangen sind, verzeichnen einige Kommunen in der Region deutlich mehr Einwohner. Rastatt hat die 50.000er Marke geknackt, die Stadt Stutensee liegt demnächst bei 25.000 Einwohnern und die Gemeinde Gondelsheim konnte in den vergangenen Jahren sogar um rund 20 Prozent auf jetzt über 4.000 Einwohner zulegen. Insgesamt verbucht aber auch die Region zwischen Bühl und Waghäusel im ersten Halbjahr 2020 laut Regionalverband erstmals wieder einen Einwohnerrückgang.

"Diese Verschnaufpause sollten wir nutzen, um nachfrageorientiert Wohnraum zu schaffen" Regionalverbandsdirektor Gerd Hager

Verstärkte Abwanderung aus den Zentren

In elf der 44 Stadt- und Landkreisen im Land sank die Einwohnerzahl in der ersten Jahreshälfte; darunter befanden sich alle Stadtkreise mit Ausnahme Baden-Badens. Am stärksten war der Rückgang unter anderem in Karlsruhe, Heidelberg und Freiburg mit jeweils mehr als 1.000 Personen. Auf der anderen Seite erzielten die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Karlsruhe das höchste Plus, das sind zwei Kreise, die jeweils an einen Stadtkreis mit einem hohen Minus angrenzen. Diese Ergebnisse deuten nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes darauf hin, "dass das regionale Wanderungsgeschehen zunehmend durch eine verstärkte Abwanderung aus den Zentren aufgrund der dortigen Wohnungsknappheit und den damit verbundenen hohen Wohnungskosten in das nähere Umland bestimmt wird."