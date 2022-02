Junge Nachwuchstalente auf Händels Spuren

per Mail teilen

Am Wochenende präsentieren sich die Preisträger des Händel-Jugendpreises beim Konzert im Badischen Staatstheater. Nachdem das Preisträgerkonzert 2021 coronabedingt ausfiel, spielen junge Talente endlich wieder live vor Publikum.

Sie sind zwischen zehn und zwanzig Jahre jung: 20 musikalische Nachwuchstalente haben sich um den Händel-Jugendpreis beworben und sich dem Wettbewerb in barocker Musik gestellt. Nun hat die Jury ihre Wahl getroffen, die Preisträger stehen fest. Am Sonntag wollen sie beim Konzert im Badischen Staatstheater vor Publikum auftreten.

Händel-Jugendpreis seit 25 Jahren

Seit nunmehr 25 Jahren lobt die Händel-Gesellschaft Karlsruhe einen Jugendpreis für Schülerinnen und Schüler bis 20 Jahre aus - mit dem Ziel, junge musikalische Talente zu fördern, die sich mit den Werken des Komponisten Georg Friedrich Händel und seiner Zeitgenossen auseinandergesetzt haben. Seit 2013 dürfen Bewerberinnen und Bewerber aus ganz Baden-Württemberg am Wettbewerb teilnehmen. Seit 2020 auch aus der Grenzregion zu Frankreich und der Pfalz.

Preisgelder bis zu 600 Euro

Die Jury bewertet die Leistungen in drei Kategorien: Ausgezeichnet werden Solostücke und Duos, kammermusikalische Stücke sowie Werke für Chor und Orchester. Der reine Wettbewerb fand bereits im Januar statt - coronabedingt war dabei kein Publikum zugelassen. Nun erhalten die Preisträgerinnen und Preisträger die Möglichkeit, im Kleinen Haus des Badischen Staatstheaters ihr Talent zu zeigen.

Junge Musiker beim Karlsruher Händel-Jugendpreis: v.l. Aristophanis Kammenos (Violoncello), Johanna Schubert (Cembalo), Nuria Bauer (Mezzosopran) und Christian Plum (Blockflöte). SWR

Auch Preisträger aus Karlsruhe dabei

Zu den ersten Preisträgern in der Kategorie Kammerensemble gehören auch zwei Teilnehmer vom Karlsruher Helmholtz-Gymnasium: Die 14-jährige Nuria Bauer singt die Mezzosopran-Stimme, der 15-jährige Aristophanis Kammenos (Violoncello) kommt aus einer musikbegeisterten Familie. Beide spielen im vierköpfigen Kammerensemble der Musikschule Ettlingen.

Lampenfieber garantiert

Obwohl das Quartett den 1. Preis in ihrer Kategorie schon sicher in der Tasche hat, dürfte am Sonntag das Lampenfieber bei allen Beteiligten trotzdem nochmal kräftig steigen. Denn nach einem Jahr Auftritts-Pause wegen Corona durchaus verständlich.