Oberbürgermeister Mentrup: "Schnelltests müssen gratis bleiben."

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) fordert, dass das Angebot der kostenlosen Corona-Bürgertests weiterhin bestehen bleibt. Die Infektionszahlen in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe seien in den letzten Wochen stark angestiegen. Rund ein Viertel der Infektionen seien auf das familiäre Umfeld und auf Reiserückkehrende zurückzuführen. Deswegen seien gratis Schnelltests weiterhin wichtig, so der Oberbürgermeister. Mit ihnen könnten auch symptomlose Erkrankungen erkannt werden. Man brauche die Schnelltests auch für Geimpfte, die sich und ihre Familie schützen wollen. Mentrup rechnet mit einem weiteren Anstieg an Infektionen in Karlsruhe nach dem Ende der Sommerferien. Die Gesundheitsämter seien jetzt schon ausgelastet.