Das Städtische Klinikum Karlsruhe hat drei mit dem Corona-Virus infizierte Patienten aus Straßburg übernommen. Die schwer Kranken werden intensivmedizinisch behandelt.

Die Patienten sind per Hubschrauber aus Straßburg nach Karlsruhe gebracht worden. Es handelt sich um zwei Frauen im Alter von 77 und 63 Jahren, außerdem um einen 51 Jahre alten Mann.

Zusage von Ministerpräsident Kretschmann wird umgesetzt

Weil die grenznahen französischen Krankenhäuser am Rande ihrer Kapazitäten sind, hatte Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) am Freitag die Hilfe des Landes Baden-Württemberg für beatmungspflichtige Patienten angekündigt. Es sei der Stadt Karlsruhe und dem Klinikum ein wichtiges Anliegen, unseren französischen Nachbarn in dieser schwierigen Zeit zu helfen, so der medizinische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Uwe Spetzger.

"Jetzt können und müssen wir in Karlsruhe, im Land und gegenüber unseren französischen Nachbarn zeigen, was gelebte Solidarität heißt." Frank Mentrup (SPD), Oberbürgermeister von Karlsruhe

Zwei weitere Patienten in intensivmedizinischer Behandlung

Die Patienten aus dem Elsass wurden entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) getrennt von der normalen Patientenversorgung isoliert behandelt. Gegenwärtig befinden sich zwei weitere Patienten mit bestätigter Infektion mit dem neuen Corona-Virus in intensivmedizinischer Behandlung im Klinikum, teilte das Krankenhaus weiter mit. Im Bereich der Kinderklinik gibt es aktuell nach wie vor keinen bestätigten Fall des neuartigen Virus.

Die Patientinnen aus Frankreich befinden sich in einem kritischen Zustand, sagte der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Uwe Spetzger am Montagnachmittag gegenüber dem SWR:

Südpfalzklinik übernimmt ebenfalls Patienten

Auch die Asklepios Südpfalzklinik in Kandel (Kreis Germersheim) hat nach einer Anfrage des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums zugesagt, zwei schwer erkrankte, beatmungspflichtige Patienten aus Straßburg zu übernehmen. Die Südpfalzklinik mit Standorten in Kandel und Germersheim verfügt aktuell über insgesamt 14 Beatmungsplätze.

Präsident Macron bedankt sich für Solidarität

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich für die grenzübergreifende Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus bedankt. "Vielen Dank an unsere europäischen Nachbarn", schrieb Macron am Montag auf Twitter mit Blick auf die Aufnahme-Angebote für französische Notfallpatienten aus der Region Grand Est aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz sowie aus der Schweiz und Luxemburg.

"Europäische Solidarität rettet Leben." Emmanuel Macron, Französischer Staatspräsident

Die Region Grand Est, zu der das Elsass gehört, ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Am Wochenende verschärfte sich die Situation nochmals. Die Krankenhäuser in Colmar und Mülhausen im südlichen Elsass sind vollkommen überlastet.