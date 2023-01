Karlsruhe: Klimaaktivisten protestieren gegen Räumung von Lützerath

In Karlsruhe haben am Mittwochabend Klimaaktivisten gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen protestiert. Der Energiekonzern RWE will dort Braunkohle abbauen.

Rund 200 Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich laut Polizei zum Protest auf dem Karlsruher Stephanplatz versammelt. Die Gruppe, die sich als Klimagerechtigkeitsbewegung bezeichnet und aus Mitgliedern verschiedener Klimaprotestbewegungen besteht, hat sich mit Transparenten und Sprechchören gegen den Braunkohleabbau in Lützerath ausgesprochen. Klimaaktivisten demonstrieren in Karlsruhe gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in NRW. Der Energiekonzern RWE will dort Braunkohle abbauen. SWR Ich will weiterleben und meiner Tochter eine intakte Welt hinterlassen. Durch solche Projekte wie Lützerath sieht es damit schlecht aus. Laut den Klimaaktivisten könne man sich den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken in der aktuellen Lage nicht leisten. Mit dem Abbau von Kohle in Lützerath würde man den Prozess des Klimawandels nur beschleunigen und zudem weiter Natur im Sinne des Kapitalismus zerstören. Nach mehreren Reden auf dem Stephanplatz zogen die Demonstrierenden durch die Kaiserstraße Richtung Kronenplatz, wo sich die Demonstration später auflöste. Laut Polizei sei es dabei zu keinen Zwischenfällen gekommen.