Fälschungen auf der Spur: KIT in Karlsruhe erfindet elektronische "Nase"

Forscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben eine elektronische "Nase" entwickelt. Sie könnte eines Tages auch Betrüger entlarven.

Die menschliche Nase kann so einiges. Trotzdem brauchen wir auch heute schon in manchen Fällen Unterstützung, wie zum Beispiel durch Drogenspürhunde. In Zukunft könnten die tierischen Geruchsexperten jedoch Konkurrenz erhalten, und zwar von einer elektronischen Spürnase. Die wird gerade am KIT von Lars Heinke, Tawheed Hashem und Salih Okur entwickelt. Gemeinsam wollen sie Dinge aufzeigbar machen, die der menschlichen Nase meist verborgen bleiben.

"Als Fernziel wollen wir besser werden als die menschliche Nase."

KIT-Nase soll mithelfen Fälschungen zu entlarven

Eines der Ziele für die elektronische Nase ist, Lebensmittelfälschungen zu erkennen. Ist zum Beispiel Olivenöl oder ein Beutel Tee mit minderwertigen Materialien gestreckt, lässt sich das meist weder erkennen noch riechen. Das Gerät des KIT soll diesen Unterschied jedoch bemerken und dann Alarm schlagen.

Neben einem privaten Einsatz könnte die Spürnase des KIT daher auch verwendet werden, um größeren Schwindel aufzudecken. Bislang kann die E-Nase aber nur verschiedene Minze-Sorten auseinanderhalten.

Sensoren nehmen winzige Partikel auf

Generell ist die Forschung noch weit von einer Marktreife entfernt. Das liegt auch daran, dass die elektronische Nase noch einiges lernen muss. Das "Riechen" übernehmen bei dem Gerät zahlreiche Sensoren. Die sind extrem sensibel und können selbst kleinste Partikel in der Luft aufnehmen.

Die Sensoren funktionieren dabei ähnlich wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Nicht jede Sensoroberfläche kann jede Art von Partikel aufnehmen. So entsteht für jeden Geruch ein unterschiedliches Analysemuster. Vor einer Veröffentlichung muss die E-Nase also noch jede Menge Gerüche "erlernen".