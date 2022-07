Karlsruher Kinderpass gilt künftig auch in Wörth

Der Karlsruher Kinderpass soll auch in Wörth eingeführt werden. Nach Angaben der Stadt Karlsruhe wollen Oberbürgermeister Mentrup und sein Amtskollege aus Wörth am Nachmittag eine entsprechende Kooperation unterzeichnen. Bislang bieten neben der Stadt Karlsruhe12 Kommunen im Landkreis den Kinderpass als Instrument der Teilhabe für Menschen mit geringen Einkommen an. Künftig können auch Kinder aus Wörth Vergünstigungen für Freizeit- und Kulturangebote in Karlsruhe wahrnehmen und umgekehrt bietet auch Wörth Ermäßigungen an.