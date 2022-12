Karlsruhe: Von Weihnachtsstress keine Spur

Heiligabend steht vor der Tür und die Zeit zum Geschenke kaufen wird knapp. In Karlsruhe scheint das aber nicht für Stress zu sorgen.

Schweißperlen auf der Stirn, angsterfüllte Blicke und wild durcheinander wuselnde Menschen. So stellt man sich in der Regel die verzweifelte Suche nach einem Geschenk kurz vor Weihnachten vor. In der Karlsruher Kaiserstraße ist davon aktuell aber nichts zu sehen. Auch hier werden zwar jede Menge Geschenke gekauft, von Stress gibt es dabei aber keine Spur.

Einkaufen ohne Corona-Sorgen

Das mag auch daran liegen, dass die Geschenkesuche nach zwei Jahren Corona deutlich entspannter sein dürfte. Keine Masken im Geschäft, keine Angst sich kurz vor dem Fest doch noch irgendwo anzustecken. Stattdessen wird wieder gebummelt, anprobiert, geschnuppert und unter die Lupe genommen. Und am Ende landet im besten Fall das perfekte Geschenk in der Tasche.

"Für meinen Mann habe ich ein Hemd gekauft. Das soll er auch direkt an Weihnachten anziehen."

Karlsruher setzen auf Altbewährtes

Die Kreativität bleibt bei den Karlsruher Last-Minute-Käufern allerdings etwas auf der Strecke: Parfum, Kleidung, Schmuck oder Spielzeug für die Kinder. In den Einkaufstüten landen in der Regel die Klassiker. Besser als nichts werden sich die meisten denken. Manche denken beim Schenken aber auch einfach praktisch. So wird die Garderobe des Mannes fürs Weihnachtsessen mit der Familie eben schnell mit einem neuen Hemd aufgehübscht.

Egal was oder für wen am Ende geschenkt wird, die Vorfreude aufs Verschenken sieht man den Leuten in Karlsruhe an. Und von Weihnachtsstress fehlt zumindest bislang zum Glück noch jede Spur.