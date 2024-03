Shay Benjamins Vater wird als Geisel im Gazastreifen festgehalten. Zusammen mit einer Organisation kämpft sie für seine Freilassung. Die 25-Jährige erzählt ihre Geschichte in Karlsruhe.

Der Saal in der Jüdischen Kultusgemeinde in Karlsruhe ist am Mittwochabend gut gefüllt. Die Menschen sind gekommen, weil sie die Geschichte von Shay Benjamin und ihrem Vater Ron Benjamin hören möchten, der nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober immer noch eine Geisel der Hamas ist.

Den Kampf für ihren Vater bestreitet Shay Benjamin nicht alleine. Sie arbeitet mit der Organisation "Bring Them Home Now" zusammen. Die 25-Jährige wird bei ihrer Reise durch Deutschland von Vertretern begleitet.

Ron Benjamin war in Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens

Die 25-Jährige war am Tag des Angriffs der Hamas auf Israel auf der Rückreise aus einem Philippinen-Urlaub. Bei einem Zwischenstopp in Dubai hat sie das erste Mal von dem Angriff erfahren.

Ein leerer Stuhl mit einem Plakat, auf dem die Geisel Ron Benjamin zu sehen ist, macht auf sein Schicksal aufmerksam. Auch zu Hause bei seiner Familie in Israel bleibt immer ein Platz frei. SWR

Die junge Frau hat sofort ihre Familie angeschrieben und gefragt, ob alles okay ist. Die Mutter und die Schwester waren zu dem Zeitpunkt in einem Bunker in Sicherheit. Ihr Vater war unterwegs auf einer Fahrradtour und befand sich in einem Kibbuz, also eine Art Jüdische Gemeinschaftssiedlung, in der Nähe des Gazastreifens, erzählt die 25-Jährige.

In einer Sprachnachricht erzählt ihr der Vater, dass Raketen über seinen Kopf fliegen und er nicht weiß, was er tun soll. Das Kibbuz war eine Stunde mit dem Auto vom Zuhause von Shay Benjamins Familie entfernt. Ihr Vater wollte mit dem Auto zurückfahren und sei nie angekommen.

Ron Benjamin war wie jeden Samstag unterwegs auf einer Fahrradtour, als er von dem Angriff der Hamas überrascht wurde. Shay Benjamin

Vater galt lange als vermisst

Lange ging die Familie davon aus, dass ihr Vater verschollen ist, erzählt die 25-Jährige im Gespräch mit dem SWR. Er wurde nicht wie andere Geiseln in den Bildern und Videos der Hamas-Terroristen gezeigt. Nach 57 Tagen habe die Polizei ihnen mitgeteilt, dass ihr Vater gekidnappt wurde. Woher die Information stammt, wurde laut Shay Benjamin nicht mitgeteilt. Das war die letzte Auskunft, die sie und ihre Familie über Ron Benjamin bekommen haben.

Es ist die bessere Option, denn wenigstens ist er nicht tot und er kommt wieder zurück. Da bin ich mir sicher.

Die Nachricht sei für sie eine Erleichterung gewesen. "Wir waren glücklich, zu hören, dass er dort ist. Wenigstens wissen wir, dass er am Leben ist und wir ihn retten können", so die 25-Jährige. Sie hofft, dass es ihrem Vater gut geht.

Optimistisch sei sie dabei aber nicht. Wieder zurückgekehrte Geiseln haben von den Zuständen berichtet, denen sie in Gefangenschaft ausgesetzt waren. "Sie bekommen nicht genug zu essen oder Wasser. Sie hungern sie aus und misshandeln sie. Vergewaltigen sie - sogar die Männer", gibt Shay Benjamin wieder, was sie gehört hat.

"He is the best dad in the world", Shay Benjamin (Rechts) zusammen mit ihrem Vater (Mitte) und ihrer Schwester (Links). Shay Benjamin

Shay Benjamin ist weltweit unterwegs

Die 25-Jährige ist die ältere der beiden Töchter der Familie, deswegen versucht sie stark zu sein und die Familie zusammenzuhalten, bis ihr Vater wieder zurückkommt. Bei der Jüdischen Kultusgemeinde in Karlsruhe erzählt sie ihre Geschichte, weil sie so besser bei den Menschen ankomme. "Wenn man die Geschichte hört, fühlt man sich mehr mit ihr verbunden und man versteht sie besser, als wenn man sie durch die Medien mitbekommt", findet Shay Benjamin.

Die 25-Jährige führt nach eigenen Angaben fast jeden Tag Interviews. In Israel und der ganzen Welt. Sie spreche immer dann, wenn sie die Gelegenheit dazu habe und das merkt man ihr auch an. Shay Benjamin erzählt gefasst und routiniert über das Schicksal ihres Vaters.

Die Israelin war zum Beispiel schon in den USA in Los Angeles und New York und hat bereits unter anderem mit Hillary Clinton und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres gesprochen. In Deutschland macht sie nach Karlsruhe noch halt in Mannheim und Bielefeld. Die Vertreter der Organisation "Bring Them Home Now" begleiten ihre Arbeit auf Social Media.

Deal von Regierung in Israel soll Vater retten

Für Shay Benjamin ist ein Deal die einzige Möglichkeit, ihren Vater wohlbehalten wiederzubekommen. Denn heroische Rettungsaktionen könnten ihrer Meinung nach schiefgehen. "Der Deal muss alle beinhalten - die Toten und die Lebenden", sagt die Israelin. "Nur ein Deal wird sie retten."

Alles, was wir immer wollten, ist Frieden.

Das Erste, was Shay Benjamin machen möchte, wenn ihr Vater wieder da ist, ist es, ihn zu umarmen und fest zu drücken. Dann möchte sie mit ihm auf ein U2 Konzert in Las Vegas gehen. Für die Show wollte Ron Benjamin, noch eine Woche bevor er gekidnappt wurde, Karten kaufen.

Kraft und Trost durch andere Betroffenen

Die Kraft weiter zu kämpfen bekomme Shay Benjamin durch das "Hostage and Missing Families Forum". Die Gemeinschaft besteht aus Familien und Freunden der über 100 Geiseln, die sich noch im Gazastreifen befinden. "Wir alle erleben dieselbe Sache", sagt Shay Benjamin. Für sie ist die Gemeinschaft inzwischen wie ein Zuhause. "In dem Forum fühlt man sich nicht dumm oder komisch, du fühlst dich normal. Weil die Leute verstehen, wie du dich fühlst."

Erik Balter von der Jüdischen Kultusgemeinde in Karlsruhe hat die Veranstaltung organisiert. SWR

Krieg in Nahost betrifft Juden in Karlsruhe persönlich

Die Geschichte trifft in der Jüdischen Kultusgemeinde in Karlsruhe auf großes Interesse. Viele der Mitglieder betrifft der Krieg in Nahost persönlich. "Wir haben zum Glück keine Verwandten in Israel, die in Geiselhaft sitzen", erzählt der Organisator des Abends Erik Balter. "Nicht zu 90 Prozent, aber zu 80 Prozent haben wir garantiert irgendwelche Verwandte, Bekannte, Freunde, Mitschüler."

Antisemitismus ist zivil geworden.

Durch den Krieg habe sich auch das alltägliche Leben der Juden in Karlsruhe verändert. Vorher hätten sie ein Leben ohne Angst geführt, so Erik Balter. Inzwischen gebe es aber immer mehr Antisemitismus. Er kehre zurück in die Schulen, Kindergärten und auf die Straße, sagt Erik Balter. Er erhofft sich, dass die Menschen durch die Veranstaltung sensibler für das Thema werden.