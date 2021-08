Die Corona-Inzidenz in Karlsruhe liegt weiter knapp über 10. Am Dienstag meldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 10,3. Sollte die Inzidenz in Karlsruhe auch am Mittwoch - und damit den fünften Tag in Folge - wieder über 10 liegen, dann werden bestimmte Lockerungen zurückgenommen. Beispielsweise dürften sich statt 25 Personen aus beliebig vielen Haushalten nur noch 15 aus maximal 4 Haushalten treffen.