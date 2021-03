Trotz der Kombilösungsbaustellen schneidet die Karlsruher Innenstadt bei einem bundesweiten Städtevergleich überdurchschnittlich gut ab. Bei einer Umfrage im vergangenen Herbst gaben die Passanten in der Innenstadt der Stadt Karlsruhe die Note 2,4. Das hat das Institut für Handelsforschung in Köln herausgefunden. Karlsruhe hat sich zum ersten Mal an der Umfrage beteiligt und belegt unter den 107 untersuchten Städten einen guten Platz im Mittelfeld. Besonders gut bewertet wurde die Erreichbarkeit der Stadt mit dem Fahrrad, der Nahverkehr bekam gute Noten und das Gastronomieangebot. Im Vergleich mit anderen Städten wurden in Karlsruhe auch das Freizeit- und Kulturangebot sowie die Grünflächen positiv bewertet.