Durch das Hochwasser breiten sich die Stechmücken bei Au am Rhein im Landkreis Rastatt aus. Die Arbeit der Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) wird dadurch deutlich erschwert.

Der Bereich vor dem Rheindamm steht schon seit Tagen komplett unter Wasser. Von dem Wald dort sind nur noch die Baumkronen zu sehen. Normalerweise wären die Schnakenbekämpfer der KABS jetzt hier im Einsatz. Durch das Hochwasser ist das Gebiet für sie aber nicht nur unerreichbar, die Larven der Stechmücken sind durch die Strömung des Wassers längst nicht mehr aufzufinden, wie SWR-Reporter Tobias Zapp erfahren hat:

Überschwemmte Felder sind Paradis für Schnaken

Vor dem Rheindamm können die Einsatztrupps der KABS quasi nichts mehr tun. Was hier Schlüpft, lässt sich nicht mehr bekämpfen. Umso wichtiger wird daher die Arbeit hinter dem Damm in Richtung der Wohngebiete.

"Ich schätze das es das 10-, 20- oder sogar 50-fache an Stechmücken geben wird."

Hier haben die Wassermassen des Rheins Grundwasser nach oben gedrückt und zahlreiche Felder überflutet. Für die Eier der Stechmücken sind das die perfekten Bedingungen. Selbst hier kommen die Schnakenbekämpfer aber nicht überall zu Fuß hin, dass Wasser auf den Feldern ist teilweise einfach zu tief. Wo nicht mehr von Boden aus bekämpft werden kann, kommt daher der Hubschrauber zum Einsatz. Der muss wegen den überschwemmten Feldern seinen Anflug aber aus größerer Entfernung starten. Das alles kostet Zeit.

Zahl der Stechmücken verdoppelt sich

Zeit, die den Larven der Stechmücke in die Karten spielt. Die bekamen durch das warme Wetter der letzten Tage einen regelrechten Wachstumsturbo. Hinzu kommt, dass durch das extreme Hochwasser Felder überflutet wurden, die schon seit Jahren nicht mehr unter Wasser standen. Hier schlummerten Schnakeneier der letzten fünf bis zehn Jahre, die jetzt alle auf einmal schlüpfen. All das führt dazu, dass die Stechmückenbelastung in diesem Jahr laut KABS deutlich mehr als doppelt so hoch wie üblich ist.

Der Einsatz der KABS zur Bekämpfung der Stechmücken in den Rheinauen bei Karlsruhe ist für den Moment größtenteils abgeschlossen. Erkundungstrupps sind jedoch weiterhin unterwegs, um neue Larvenansammlungen ausfindig zu machen. Sobald das Wasser vor dem Rheindamm wieder verschwunden ist, soll auch dort noch einmal kontrolliert werden. An einem guten Mückenschutz werden die Bewohner entlang des Rheins in diesem Jahr aber so oder so nicht vorbei kommen.