Mutmaßliche Biogiftstoffe lösen Großeinsatz aus

Mutmaßliche Biogiftstoffe haben am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz in Karlsruhe ausgelöst. Ein Mann hatte angegeben, einen Behälter mit den Substanzen zu lagern. Der 80-jährige Karlsruher meldete sich per Mail bei der Polizei. Aufgrund früherer Tätigkeiten habe er fünf Glasröhrchen mit potentiell gefährlichen Substanzen zuhause. Laut Beschreibung könnte es sich dabei um chemische oder biologische Gift- und Reizstoffe handeln. Es folgte ein Großeinsatz der Polizei, bei dem das Gebiet rund um das Gebäude in der Karlsruher Nordweststadt gesperrt wurde. Die Feuerwehr errichtete zudem eine Dekontaminationsstation, zusätzlich mussten drei Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Nach Prüfung durch Spezialkräfte zeigte sich, dass es sich nur um Proberöhrchen ohne Inhalt handelte. Es bestand keine Gefahr.