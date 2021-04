Nachdem die Inzidenzen nach Ostern fast überall sanken, bemerkt man im Karlsruher Gesundheitsamt wieder einen starken Anstieg der Fallzahlen. Das hat auch Auswirkungen auf die Kontaktnachverfolgung.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sank an und nach Ostern. Während die einen schon etwas aufatmeten, befürchten die anderen nun wesentlich höhere Fallzahlen in den kommenden Tagen. Die Delle in der Infektionskurve könnte nämlich auch daran liegen, dass an Ostern weniger getestet wurde.

Sprunghafter Anstieg der Inzidenz in Karlsruhe

Auch im Karlsruher Gesundheitsamt bemerkt man wieder einen steigenden Trend. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Karlsruhe stieg binnen eines Tages von 88,1 auf 100, das ist ein Anstieg von zehn Prozent. Auch die gemeldeten Fallzahlen seien außergewöhnlich hoch, sagte Ulrich Wagner, der stellvertretende Leiter des Karlsruher Gesundheitsamts dem SWR Studio Karlsruhe.

"Seit Dienstag wird wieder getestet, seit Mittwoch erreichen uns diese Befunde und die Fallzahlen sind wirklich ganz enorm." Ulrich Wagner, Karlsruher Gesundheitsamt

Das werde sich demnächst auch in der Sieben-Tage-Inzidenz niederschlagen. Am Samstag werde es einen Sprung geben und nächste Woche Dienstag wieder, wenn die außergewöhnlich niedrigen Fallzahlen vom Osterdienstag aus der Sieben-Tage-Inzidenz fallen. Erst Mitte nächster Woche habe man ein klareres Bild, wie die Infektionslage wirklich ist, sagte Wagner dem SWR Studio Karlsruhe.

"Die wird auf einem höheren Niveau sein als vorher. Ich denke, das kann man jetzt schon absehen." Ulrich Wagner, Karlsruher Gesundheitsamt

Die Kontaktnachverfolgung sei diese Woche kaum leistbar. Dazu käme, dass das Team wegen der Osterferien und Urlaube ausgedünnt sei. Man habe derzeit einen Tag Verzug. Sollten die Zahlen noch stärker ansteigen, dann sei es kurzfristig wirklich schwierig, dem dann Herr zu werden, sagte Wagner.

Wagner ist für harten Lockdown

Er selbst plädiere deshalb für einen harten Lockdown, mit dem man die Infektionszahlen drücken könne. Steigen dann gleichzeitig die Impfzahlen an, könne man deutlich entspannter in den Sommer gehen.

Karlsruher Klinikum warnt vor Überlastung

Auch am Karlsruher Klinikum befürchtet man einen Anstieg der Infizierten-Zahlen. Bereits jetzt seien mehr als 90 Prozent der Intensivbetten in Karlsruhe und Baden belegt. Zwar sei die Lage im Städtischen Klinikum Karlsruhe noch nicht dramatisch, so Michael Geißler, Die Auslastung der Stationen für Covid-Patienten bewege sich aber weiter auf hohem Niveau. Nach Modellrechnungen könnte die Belastung auf den Intensivstationen in den nächsten zwei bis vier Wochen höher werden als zum Jahreswechsel, befürchtet das Klinikum.