Karlsruhe: Testphase für Geothermie-Anlage erfolgreich abgeschlossen

Die erste Testphase bei der Geothermie-Anlage der Deutsche Erdwärme in Graben-Neudorf ist abgeschlossen. Die Erwartungen wurden sogar übertroffen.

Laut der Deutschen Erdwärme wurden zum ersten Mal in Deutschland bei einer Tiefe von 4.000 Meter Temperaturen über 200 Grad gemessen. Dadurch könnte laut einem Sprecher der Deutschen Erdwärme mit der Geothermie-Anlage sogar mehr Energie gewonnen werden als erwartet.

Zweite Testphase für Geothermie im Kreis Karlsruhe soll folgen

Die hohen Temperaturen stellten aber auch hohe Ansprüche an die Ausrüstung. Für die nächste Testphase müssten deswegen die technischen Anforderungen angepasst werden, so der Sprecher. Etwa um die Jahreswende kann dann mit einer erneuten Probebohrung begonnen werden. Bis dahin soll der Bohrturm abgebaut werden, die Arbeiten dazu beginnen noch diese Woche. Die Anlage geht voraussichtlich 2026 in Betrieb.