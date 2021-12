Gastronomiebetriebe denken über vorübergehende Schließung nach

Gastronomiebetriebe in der Region Karlsruhe denken vereinzelt darüber nach vorübergehend zu schließen. Laut dem Gastgewerbeverband Dehoga in Karlsruhe sind viele Gäste in der aktuellen Situation verunsichert und würden geplante Weihnachtsfeiern und Veranstaltungen absagen. Das sei für viele kleine und mittelgroße Gastronomiebetriebe daher nicht mehr wirtschaftlich. Auch in Rastatt gibt es laut der dortigen Dehoga-Kreisstelle vereinzelt Betriebe, die darüber nachdenken in Kurzarbeit zu gehen. Viele würden aber hoffen, dass die Gäste treu bleiben. Laut Dehoga-Kreisstelle in Bühl würden dort vor allem junge Betriebe auf ToGo-Angebote umstellen, um durch die Pandemie zu kommen.