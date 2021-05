Die Restaurants in der Region stehen in den Startlöchern! In Baden-Baden darf die Gastronomie am Donnerstag wieder öffnen, in Karlsruhe voraussichtlich am Samstag. Aber noch fragt sich so mancher Restaurant-Betreiber, wie das alles gehen soll - zum Beispiel mit dem Test- oder Impfnachweis, den Gäste brauchen. Der Hotel- und Gaststättenverband in Karlsruhe ist daher gerade in den Betrieben unterwegs, um letzte Unklarheiten zu beseitigen. Andreas Fauth war für uns in einem Restaurant mit dabei.