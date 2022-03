Frau mit Schockanruf um 100.000 Euro betrogen

Betrüger haben eine Frau aus Karlsruhe am Donnerstag mit einem Schockanruf um 100.000 Euro gebracht. Die 55-jährige Geschädigte erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Um einen Gefängnisaufenthalt nach einem Unfall zu vermeiden, benötige sie 100.000 Euro von der Mutter. Um ihrer vermeintlichen Tochter zu helfen, übergab die Frau kurze Zeit später Schmuck und Wertgegenstände von hohem Wert an einen fremden Mann in der Karlsruher Akademiestraße. Die Polizei warnt davor, auf Geldforderungen am Telefon einzugehen.