In der zweiten Verteilungsrunde des Ausgleichstocks hat das Regierungspräsidium Karlsruhe Fördermittel in Höhe von rund 17,7 Millionen Euro vergeben. Das Geld hilft finanzschwachen Kommunen beispielsweise bei Bau und Sanierung von Kindergärten, Schulen oder Feuerwehr. Zu den größten Förderprojekten zählen unter anderem die Sanierung der Mühlstraße in Ötigheim mit rund 1,5 Millionen Euro, oder der Neubau eines Kindergartens in Weingarten, der mit knapp 1,2 Millionen unterstützt wird.