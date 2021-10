Karlsruhe: Grünflächen statt Schottergärten - So kommt Vielfalt in den Garten

per Mail teilen

Neue Schottergärten sind in Baden-Württemberg verboten. Die Stadt Karlsruhe will Gartenbesitzer motivieren, Grünflächen anzulegen. Das Verbot der Steinwüsten zeigt noch keine Wirkung.

Gelbe und lila Blüten, in die Höhe sprießende Gräser, Pflanzen in verschiedenen Größen und Grüntönen - das Beet, vor dem die Karlsruher Umweltbürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) steht, wurde von der Stadt angelegt. Aber so könnten auch private Vorgärten künftig aussehen, zumindest wenn es nach der Umweltbürgermeisterin geht. Sie will keine Steinwüsten mehr.

Schottergärten in Baden-Württemberg verboten

Neue Schottergärten sind durch das Naturschutzgesetz in Baden-Württemberg eigentlich verboten. Bei bestehenden Gärten ist die rechtliche Lage unklar. Trotzdem nehme in vielen Vorgärten der Trend zur "Verschotterung" zu, so die Stadt Karlsruhe. Mit einem neuen Flyer wolle man neue Wege aufzeigen, wie Gartenbesitzer mit wenig Aufwand pflegeleichte, aber dennoch vielfältige Gartenflächen anlegen können.

"Der Vorgarten ist die Visitenkarte eines Hauses. Wenn er artenreich angelegt ist, ist er wichtig für die biologische Vielfalt in unserer Stadt."

Schottergärten seien "tote Fläche", so Bettina Lisbach - ohne Nutzen für Insekten und andere Tiere. Zudem seien sie in der Regel mit einer Mulchfolie unterlegt, so dass kein Wasser versickere. Auch heize sich der Schotter im Sommer stark auf.

Stadt Karlsruhe: So kommt Vielfalt in den Garten

Das Wissen, wie man einen Garten insektenfreundlich und schön gestalten kann, sei oft nicht mehr vorhanden, so das Gartenbauamt Karlsruhe. In dem Flyer nennt die Stadt daher drei "Pflanzenrezepte", die man so auch im eigenen Garten umsetzen kann.

"Ein Garten kommt nie ohne Pflege aus. Aber mann muss keine stundenlangen Pflegegänge machen. Es ist besser, alle paar Wochen fünf bis zehn Minuten was zu machen. Dann hat man auch eine pflegeleichte Fläche."

In Süd- und Südwestausrichtung schlägt die Stadt etwa Sträucher wie Bartblume und Sommerflieder oder Stauden wie Brandkraut und Garten-Reitgras vor. In Nord-Ausrichtung werden zum Beispiel Wald-Erdbeere, Herbst-Anemone oder Perlmutt-Sträucher empfohlen. Im ersten Jahr sollte eine Staudenfläche alle zwei bis drei Tage gegossen werden, vor allem in Trockenphasen.

Kritik: Verbot von Schotterflächen ohne Effekt

Bei Neubauten achte die Stadt darauf, dass keine neuen Schottergärten entstehen, so die Stadt Karlsruhe. Bei bestehende Gärten sei die rechtliche Lage unklar, Verfahren seien aufwändig. Daher setze man eher auf Aufklärung, Kontrollgänge durch städtische Mitarbeiter gebe es keine.

In dem fehlenden Kontrolldruck sieht Hartmut Weinrebe vom BUND-Regionalverband Mittelerer Oberrhein ein Manko. Seit dem Verbot von Schottergärten sehe er "keine großen Fortschritte", ein Bewusstseinswandel sei nicht festzustellen.

"Wenn meine Hecke ein wenig auf den Gehweg ragt, bekomme ich sofort ein Schreiben der Stadt. Schottergärten werden dagegen nicht kontrolliert."

Er setze auch auf die Vorbildfunktion des Landes und der Kommunen. Bei öffentlichen Gebäuden oder Kreisverkehren müssten immer auch ausreichen Grünflächen mit eingeplant werden.