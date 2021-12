Fast 200 Millionen Münzen in Karlsruhe produziert

Die staatlichen Münzen Baden-Württemberg haben in ihrer Prägestätte in Karlsruhe im zurückliegenden Jahr fast 200 Millionen Münzen produziert. Ihr gemeinsamer Nominalwert liegt bei über 40 Millionen Euro. Besonders stolz ist man in Karlsruhe in diesem Jahr auf die rund zwei Millionen Sammlermünzen, die hier produziert wurden. Die 5-Euro Münzen mit dem Motiv der polaren Zone seien laut Münzleiter Benjamin Hechler eine besondere technische Herausforderung gewesen. Schon jetzt laufen in Karlsruhe die Vorbereitungen auf das nächste Jahr. Zum 225. Geburtstag von Dichterin Annette von Droste-Hülshoff hat die Bundesregierung beschlossen, eine Sondermünze auf den Markt zu bringen. Die 20-Euro-Sammlermünze soll im kommenden Februar herausgegeben werden und wird in der Prägestätte in Karlsruhe produziert.