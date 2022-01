Wieder Sperrungen für Bauarbeiten im Edeltrudtunnel

per Mail teilen

In den Nächten bis zum Samstag wird im Karlsruher Edeltrudtunnel auf der Südtangente die Verkehrsumleitung für die nächste Bauphase eingerichtet. Nach Angaben des Tiefbauamtes wird dafür zuerst die Nord- und anschließend die Südröhre gesperrt. Der Verkehr wird durch die jeweils nicht gesperrte Röhre im Gegenverkehr geführt. Ab kommenden Montag soll der Verkehr dann wieder in beiden Richtungen auf zwei Fahrstreifen laufen, so dass auf der Südtangente nur mit geringen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Im Edeltrudtunnel wird derzeit die Betriebstechnik erneuert.