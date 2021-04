per Mail teilen

Für die Stadt Karlsruhe drohen wieder schärfe Corona-Maßnahmen. Die 7-Tage-Inzidenz ist seit drei Tagen in Folge über 100. Auch der Enzkreis muss die "Notbremse" ziehen.

Der Landkreis hat eine entsprechende Allgemeinverfügung für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe am Karfreitag erlassen. Damit sind die gerade erst in Kraft getretenen Lockerungen für die Stadt wieder vom Tisch. Die sogenannte Notbremse sieht vor, dass der Einzelhandel bei einer anhaltenden Inzidenz über 100 wieder zu Click & Collect zurückkehren muss, statt persönliche Beratungstermine mit Kunden zu vereinbaren. Außerdem müssen Museen oder der Zoo schließen, aber erst kommende Woche. Laut dem Karlsruher Gesundheitsamt könnten auch Ausgangssperren kurzfristig folgen.

Verschärfte Maßnahmen erst nach Ostern

Durch Ostern treten die verschärften Corona-Regeln erst am Dienstag in Kraft. Die Lockerungen im Einzelhandel und für Besucher von Zoo und Museen bleiben bis einschließlich Ostersonntag bestehen. Vor den Feiertagen hatte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) appelliert, sich über Ostern an Kontaktbeschränkungen und Hygieneregel zu halten, damit die Inzidenz nicht noch weiter ansteigt.

Enzkreis muss auch die "Notbremse" ziehen

Die 7-Tage-Inzidenz im Enzkreis liegt ebenfalls seit drei Tagen über 100. Damit müssen Einzelhändler auch dort ab kommendem Dienstag wieder von "Click & Meet" auf "Click & Collect" umsteigen. Museen und ähnliche Einrichtungen müssen schließen. Vorerst gilt die neue Allgemeinverfügung nur für den Enzkreis.

Corona-Notbremse droht auch Pforzheim

Für die Stadt Pforzheim drohen auch wieder strengere Maßnahmen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen seit zwei Tagen über 100. Sollte die Inzidenz auch am Karsamstag erneut über 100 liegen, muss die Stadtverwaltung in Pforzheim über die Corona-Notbremse entscheiden. Die Stadt hatte vor den Feiertagen erneut für ihre Bewerbung als Corona-Modellstadt - ähnlich wie Tübingen - geworben. Das Land lehnt weitere Modellprojekte aktuell allerdings ab.