dm ruft Schoko-Eier zurück

Der Karlsruher Drogeriekonzern dm hat vorsorglich die "dmBio Marzipan Schoko Eier" in einer 125-Gramm-Packung zurückgerufen. Laut dem Unternehmen könne man nicht ausschließen, dass in einzelnen Packungen auch Nougateier enthalten seien. Dadurch sei die Allergenkennzeichnung auf dem Produkt nicht mehr korrekt. Personen mit Unverträglichkeiten im Bezug auf Haselnüsse, Milcherzeugnisse oder Soja wird vom Verzehr der Schoko-Eier abgeraten. Sie können das betroffene Produkt in jeder dm-Filiale zurückgeben. Wer keine entsprechende Unverträglichkeit hat, kann die Süßigkeiten gefahrenlos verzehren.