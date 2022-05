Direktor des Naturkundemuseums hört auf

Der Direktor des Karlsruher Naturkundemuseums Norbert Lenz verlässt Ende September aus persönlichen Gründen das Museum. Der Biologe und Geowissenschaftler leitete das Haus am Friedrichsplatz seit 2007. Norbert Lenz war in den vergangenen 15 Jahren für eine ganze Reihe von Neuerungen am Naturkundemuseum verantwortlich. Vor allem die Einrichtung und Öffnung des Westflügels mit der Dauerausstellung "Form und Funktion – Vorbild Natur" mit dem größten lebenden Korallenriff Deutschlands war ein Meilenstein in der Entwicklung des Museums, zu einem der zehn bedeutendsten Häuser seiner Art in Deutschland. Norbert Lenz war für über 70 Sonder- und einige bedeutende Landesausstellungen verantwortlich. Künftig will er sich mehr der Familie und seinen wissenschaftlichen Forschungen widmen.