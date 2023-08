Wer bei sich noch einen klassischen Metzgerbetrieb um die Ecke vorfindet, der wird in der Regel eher von älteren Verkäuferinnen bedient und auch Chefin oder Chef sind nicht mehr die Jüngsten. Wie in vielen anderen Handwerken fehlt in vielen Metzgereien der Nachwuchs. So zum Beispiel auch im Karlsruher Stadtteil Hohenwettersbach. SWR Reporter Johannes Stier hat sich umgehört: