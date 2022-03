Karlsruhe: Lockerungen in Stadt und Landkreis

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind weitere Lockerungen in Kraft getreten. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Erleichterungen gibt es unter anderem für private Treffen.

Sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Karlsruhe ist die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge unter 50 geblieben, zuletzt sogar deutlich.

Unter anderem dürfen sich ab heute wieder bis zu zehn Menschen aus drei Haushalten treffen. Kinder der Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie geimpfte und genesene Personen werden nicht mitgezählt.

Erleichterungen im Einzelhandel

Auch im Einzelhandel gelten damit ab heute neue Regeln. So dürfen Läden ohne Testpflicht öffnen. Wie das Landratsamt Karlsruhe mitteilt, ist die erlaubte Kundenzahl aber weiterhin begrenzt und abhängig von der Ladenfläche.

Einrichtungen wie Büchereien, Zoos oder Museen können ab sofort ohne Auflagen öffnen, man benötigt also keinen negativen Coronatest. Lediglich die AHA-Regeln sind weiterhin zu beachten. Außerdem dürfen alle Schulen, auch weiterführende und berufliche Schulen, wieder in den Präsenzunterricht zurück.

Korrektur In einer früheren Version hieß es, dass auch in Einrichtungen wie Büchereien, Zoos oder Museen weiterhin nur negativ getestete, geimpfte oder genesene Besucher zugelassen seien. Richtig ist aber, dass diese Einrichtungen ohne Auflagen öffnen dürfen. Das Landratsamt Karlsruhe korrigierte eine entsprechende Pressemitteilung.

Weitere Öffnungen am 4. Juni?

Einen weiteren Öffnungsschritt wird es im Stadt- und Landkreis Karlsruhe voraussichtlich am 4. Juni geben. Solange die Sieben-Tage-Inzidenz nicht über 100 steigt, könnten dann Fitnesstudios und Sporthallen öffnen. Messen und Ausstellungen dürften stattfinden. Auch Saunen, Thermen und Hallenbäder könnten wieder öffnen, allerdings nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete.

Bundesnotbremse wird auch im Enzkreis aufgehoben

Wegen der konstant niedrigen Corona-Inzidenzwerte ist am Samstag auch im Enzkreis die Bundesnotbremse aufgehoben worden. Unter anderem fallen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen weg. Private Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sind wieder erlaubt. Auch Restaurantbesuche sind wieder möglich, genauso wie das Einkaufen in Geschäften. Voraussetzung dafür ist ein Impfnachweis oder ein aktueller, negativer Coronatest.

Weiter Maskenpflicht in Rastatt

Im Landkreis Rastatt liegt der Inzidenzwert seit Donnerstag unter 50, in Baden Baden liegt er aktuell darüber. Die Maskenpflicht in Teilen der Rastatter Innenstadt und an der Rheinpromenade in Plittersdorf wurde auf Bitte der Stadt bis 13. Juni verlängert. Das Landratsamt Rastatt begründete den Schritt mit weiter hohen Infektionszahlen im Stadtgebiet von Rastatt. Sie liegen noch immer deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Die Maskenpflicht gilt demnach weiter für Fußgänger in der Rastatter Innenstadt und in Parkanlagen von Montag bis Sonntag in der Zeit von 6 bis 21 Uhr. An der Rheinpromenade bei der Fähre Plittersdorf gibt es eine Maskenpflicht von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 21 Uhr.

Auch bald Erleichterungen in Pforzheim?

In Pforzheim gilt weiterhin die Bundesnotbremse. Hier liegt der RKI-Wert aber seit Mittwoch unter 100, so dass auch die Pforzheimer auf baldige Lockerungen hoffen können.