Pflegefachkräfte, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten, sollen in der Corona-Krise Unterstützung leisten. Stadt- und Landkreis Karlsruhe haben sich einem entsprechenden Appell der Landesregierung angeschlossen.

Besonders in den stark betroffenen Altenheimen helfe jede kundige Hand, so der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und Landrat Christoph Schnaudigel (CDU). Personen mit Berufserfahrung, die derzeit nicht aktiv sind, sollen auch finanziell unterstützt werden.

Heim-Organisation wurde verbessert

Darüber hinaus wurde die Organisation rund um die Altenheime der Region gestrafft. Niedergelassene Ärzte sollen gezielt die Versorgung vor Ort übernehmen, um Krankenhäuser zu entlasten. Außerdem sollen große Mengen Schutzkleidung für das Pflegepersonal beschafft werden.

Besonders viele Corona-Infektionen in Pflegeheimen

Der größte Teil der Neuinfektionen im Landkreis fand zuletzt in Heimen statt. In Pflegeheimen in Stutensee und Bretten sind in den vergangenen Tagen zwölf Menschen an den Folgen von Corona-Infektionen gestorben. Grundsätzlich hätten Krankenhäuser Kapazitäten frei und seien gut vorbereitet.

Wer helfen will, kann sich bei der Stadt Karlsruhe direkt über die Internetadresse www.karlsruhe.de/hilf-im-heim melden, an das Landratsamt wendet man sich unter www.landkreis-karlsruhe.de/hilf-im-heim.