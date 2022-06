Zuschüsse für städtebauliche Maßnahmen

Mehr als 30 Städte und Gemeinden in der Region erhalten in diesem Jahr Geld vom Land für städtebauliche Maßnahmen. Unter anderem fließen 4,8 Millionen Euro in die Sanierung des Westteils der Karlsruher Fußgängerzone. Die Mittel für die bauliche Aufwertung der westlichen Kaiserstraße in Karlsruhe stammen aus dem Landesprogramm "Städtebauliche Erneuerung". Auch Pforzheim profitiert in diesem Jahr davon, die Stadt erhält 3,5 Millionen Euro für das Projekt Innenstadt-Ost. Eine siebenstellige Summe,1,8 Millionen Euro, geht auch nach Karlsdorf-Neuthard im Kreis Karlsruhe, unter anderem für die Sanierung des Rathauses. Auch Städte und Gemeinden in den Kreisen Calw, Rastatt und dem Enzkreis erhalten Zuschüsse. Landesweit stellt das Ministerium für Landesentwicklung 237 Millionen Euro bereit.