Karlsruhe: So viele Baustellen wie noch nie

In Karlsruhe wird es in diesem Jahr 600 Baustellen geben. Auf die Bürgerinnen und Bürger kommen viele Einschränkungen zu. Gebaut wird nicht nur in der Kaiserstraße und am Bahnhof.

"Anspruchsvoll und herausfordernd", so fasst es Karlsruhes Baubürgermeister Daniel Fluhrer zusammen. Mehr als 600 Baustellen wird es in diesem Jahr geben - so viele wie noch nie zuvor. Bei mehr als der Hälfte wird es Einschränkungen für den Verkehr geben.

"Wir werden dem Ruf einer Baustellenhauptstadt weiter gerecht."

Viele Baumaßnahmen im Zentrum von Karlsruhe

Im Zentrum gibt es die wohl größte Baustellenlast - unter anderem wird hier die Kaiserstrasse neu gestaltet. "Da müssen sie als Fußgänger Slalomgehen um so viele Baustellen", so Fluhrer. Parallel dazu finden Bauarbeiten an Gebäuden wie dem Technischem Rathaus statt.

Größere Veranstaltungen, die unter anderem für den Einzelhandel wichtig sind, sollen bei allen Baumaßnahmen berücksichtigt und Auswirkungen so gering wie möglich gehalten werden. Darunter fällt beispielsweise auch das "Fest der Sinne".

Bauarbeiten behindern Verkehr rund um den Karlsruher Bahnhof

Auch rund um den Hauptbahnhof werden in diesem Jahr Baustellen entstehen. Unter anderem wird es durch Gleisarbeiten am Albtalbahnhof zu Behinderungen kommen. Gleichzeitig finden auf der Südtangente am Schwarzwaldkreuz weitere Baumaßnahmen statt und die Modernisierung des Edeltrudtunnels soll bis Mai abgeschlossen werden.

Ende Juni könnte es zu einer Sperrung der Südtangente kommen, weil im Bereich des Schwarzwaldkreuzes ein Blindgänger vermutet wird, der dann beseitigt werden soll.

Viele kleine Baustellen wegen Glasfaserausbau

Neben den größeren Baumaßnahmen finden im gesamten Stadtgebiet kleinere Baumaßnahmen statt. Unter anderen wird in einigen Stadtteilen Glasfaser verlegt oder es werden neue Radwege angelegt - wie beispielsweise in der Haid-und-Neu-Straße oder in Hagsfeld.

Für die Verkehrsplaner ist die Baustellenkoordination keine leichte Aufgabe. "Sie müssen sich das vorstellen wie ein dynamisches Puzzle", sagt Fluhrer. Viele Akteure seien beteiligt wie Stromnetzbetreiber oder private Bauherren. "Wenn einer sich verzögert, wirkt sich das auf den anderen aus." Wie wichtig solche Absprachen sind, zeigt sich auch bei der Sanierung der B3 bei Karlsruhe-Süd.

Übersicht über aktuelle und zukünftige Baustellen

Die Stadt Karlsruhe bietet eine Übersicht über alle Bauvorhaben im Stadtgebiet. Darin werden einzelne Maßnahmen und ihre Auswirkungen aufgezeigt.