Auszubildende setzen sich für Suchtprävention und Jugendschutz ein

Im Landkreis Karlsruhe setzen sich ab diesem Herbst weitere 11 Auszubildende für Suchtprävention und Jugendschutz ein. Die Aktion ist Teil der Reihe „Azubi für Jugendschutz“, die seit 2015 durchgeführt wird. Die Auszubildenden wurden von Experten geschult und werden jetzt in ihren Gemeinden vor Ort bei der Sucht-Vorbeugung mithelfen. Sie nehmen zum Beispiel an Jugendschutzeinsätzen im Rahmen von Veranstaltungen oder an Testkäufen teil. Mit ihrer Arbeit sollen sie Jugendlichen die Gefahren verdeutlichen, die von Suchtmitteln ausgehen. Die Aktion ist Teil des landesweiten Rahmenprogramms „Wegschauen ist keine Lösung“. Der Einsatz der Auszubildenden sei besonders wichtig, weil Jugendschutz und Suchtprävention nur vor Ort nachhaltig verankert werden können, so das Landratsamt.