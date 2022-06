HfG-Jubiläumsausstellung "Munitionsfabrik" startet

In der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe startet heute die Ausstellung "Munitionsfabrik - Ausstellung zur Geschichte eines ungeheuren Raums". Sie behandelt die Geschichte der ehemaligen Waffenfabrik, wo sich heute das Zentrum für Kunst und Medien, die Städtische Galerie und die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe befindet. Die heutige Halle A des Gebäudes wurde während des Ersten und Zweiten Weltkriegs als Produktionshalle für Waffen genutzt. In der Ausstellung wird die Vergangenheit der Halle hinterfragt und gezeigt, wie sich die Räumlichkeiten bis in die heutige Zeit entwickelt haben. Durch die Verbindung zum Krieg sei der Ort verwickelt mit Konflikten, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Damit wollen sich die Studierenden kritisch auseinandersetzen. Die Ausstellung entsteht im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.