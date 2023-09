per Mail teilen

Vom 13. bis zum 24. September findet in Karlsruhe das ATOLL Festival für zeitgenössischen Zirkus statt. An zehn Spieltagen zeigt das Tollhaus ein buntes Programm mit internationalen Künstlern.

Zum achten Mal findet das ATOLL-Festival für zeitgenössischen Zirkus vom 13. bis 24. September im Karlsruher Tollhaus statt. Insgesamt werden rund 20 internationale Produktionen gezeigt. Auch Workshops werden angeboten und verschiedene Orte außerhalb des Tollhaus bespielt.

Festival im Tollhaus: Vielfältiges Zirkusprogramm

Den Anfang macht die Gruppe Cirkus Cirkör – laut Veranstaltern die bekannteste Zirkuskompanie Schwedens. In ihrem Programm verbinden sie das Thema Frieden mit Akrobatik und Live-Musik. Sie zeigen ihre akkrobatische Show an mehreren Abenden.

Die Gruppe Cirkus Cirkör ist beim diesjährigen ATOLL Zirkus-Festival dabei Cirkus Cirkoer

Auch die für Zirkusvorstellungen bekannte Figur des Clowns darf bei einem Zirkusfestival nicht fehlen. Das Duo Wakouwa Teatro zeigen mit ihrer Show "Very Little Circus" Clowneskes Theater und verbinden sie mit Jonglage und Musik.

In der zweiten Woche liegt der Fokus vor allem auf der jungen Zirkusszene aus Deutschland. Unter anderem mit einer Uraufführung der vielfach ausgezeichneten Berliner Zirkuskünstlerin Romy Seibt. Die Vorstellungen finden an sieben Spielorten statt – in Sälen, Zelten und unter freiem Himmel.

Künstler Wes Peden mit seiner Show "Rollercoaster" im Tollhaus in Karlsruhe Foto: Fahimeh Hekmatandish

ATOLL: Wo bekomme ich Tickets?

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können Online oder direkt beim Tollhaus gekauft werden. Die Preise für die einzelnen Vorstellungen unterscheiden sich und liegen zwischen sechs und 29 Euro. Freien Eintritt gibt es unter anderem bei der Niederländischen Zirkuskünstlerin Liza van Brakel und ihrer Show "No man's sand".

Die Cie Roikkuva aus der Schweiz bei den Proben für das ATOLL Festival SWR

Tollhaus in Karlsruhe: Veranstalter will Zirkus für alle

Das Motto des Festivals diesmal ist: "Zirkus ohne Grenzen“. Dazu soll es mehrere Vorstellungen für Kinder und Familien geben. Das Angebot soll außerdem auch in Schulen und Kindergärten hineinwirken, um die barrierelos erlebbare Kunstform des Zirkus für alle zugänglich zu machen.