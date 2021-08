Mit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg startet die Urlaubszeit. Manch einer freut seit dem Lockdown auf eine Reise. Jetzt angekündigte Testpflichten verunsichern viele auf dem Weg in den Süden.

Ab dem 1. August soll für alle Reiserückkehrer in Deutschland eine Testpflicht gelten. Das hat der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem ARD-Interview angekündigt. Ausgenommen sollen nur zweifach Geimpfte und Genesene sein. Bislang galt die Testpflicht nur für Flugreisende und Rückkehrer aus Hochrisikogebieten.

Immer wieder neue Regeln für Reisende

Noch ist die Testpflicht nicht vom Bund beschlossen, dass sie kommen soll scheint aber sicher. Und schon jetzt sorgt sie für Diskussionen. Immer mehr Urlauber haben das Gefühl, dass sich die Regeln rund um das Reisen ständig verändern. Was zum Urlaubsbeginn noch galt, kann bei der Rückreise schon völlig anders sein. Entspannte Urlaubsstimmung will sich da bei vielen auch an der A5 in Richtung Süden noch nicht breit machen.

Gemischte Stimmung bei vielen Urlaubern

Auf dem Rasthof Baden-Baden an der A5 ist die Stimmung dementsprechend durchwachsen. Die Strecke ist eine wichtige Route für Urlaubsreisende und führt an Frankreich vorbei direkt nach Basel in die Schweiz. Hier kommen Urlauber aus ganz Deutschland zusammen. Wie zum Beispiel eine Familie aus Simmern im Hunsrück. Sie wollte eigentlich Urlaub in den Niederlanden machen. Die Ungewissheit um die Regeln bei ihrer Rückkehr haben sie nun aber doch zu einem Urlaub im Schwarzwald bewogen.

"Schwarzwald ist ok, aber Holland wäre natürlich schöner gewesen, mit dem Meer."

Ferien-Frust macht sich breit

Einige Urlauber sind von den Corona-Regeln hingegen nur noch gefrustet. Sie halten die immer neuen Regeln für übertrieben, haben das Gefühl, in ihrem Urlaub nicht richtig abschalten zu können. Um die mögliche Testpflicht zu umgehen, haben sich manche sogar dazu entschieden, noch vor dem 1. August wieder nach Deutschland zurückzukehren.

"Ich bin völlig uninformiert und es ist mir auch egal. Es ändert sich ja minütlich. Das ist nicht zu ertragen!"

Nicht aus der Ruhe bringen lassen

So frustriert ist allerdings nicht jeder. Manche Reisende scheinen die veränderten Regeln kaum zu stören. Sie informieren sich regelmäßig im Netz und stellen sich dementsprechend darauf ein. Ihre Urlaubsstimmung sehen sie dadurch nicht bedroht. Einige begrüßen die strengeren Regeln sogar, fühlen sich dadurch sicherer.

"Ich halte das grundsätzlich für eine richtige Entscheidung. Wie es am Ende umgesetzt wird, ist eine andere Sache."

Egal ob Befürworter der Testpflicht oder gefrustet vom Regel Hin und Her, am Ende ist die Reaktion meist ein Schulterzucken. Ändern können schließlich beide nichts an den Corona-Regeln. Und auf den Urlaub verzichten, dass will letztendlich keiner.