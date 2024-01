Beim Prozessauftakt wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Karlsruhe hat der 30-jährige Angeklagte geschwiegen. Er soll im Juli in Ettlingen einen Mann in dessen Haus betäubt und dann Feuer in seinem Haus gelegt haben. Annika Jost:

Beim Prozessauftakt wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Karlsruhe hat der 30-jährige Angeklagte geschwiegen. Er soll im Juli in Ettlingen einen Mann in dessen Haus betäubt und dann Feuer in seinem Haus gelegt haben. Annika Jost: