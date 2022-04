Karlshausen/Entenruhe: Donald-Duck-Ausstellung in Karlsruhe

per Mail teilen

Donald Duck und seine Freunde und dazu das Beste der baden-württembergischen Comic-Verlage sind vom 1. April bis zum 15. Mai 2022 unter dem Titel "Karlshausen/Entenruhe" in Karlsruhe zu sehen.

Mit dieser Ausstellung tragen die Macher einem Trend Rechnung: Comics sind im Kommen. Rund 200 Millionen Euro werden in Deutschland jährlich mit Comics umgesetzt. Sie galten lange als Nischenprodukt. Inzwischen haben Graphic Novels, Comics und Mangas einen festen Platz in der deutschen Verlagsszene erobert.

Ein Dutzend namhafter Comic-Verlage zeigen Kostproben ihres aktuellen Verlagsprogramms für alle Altersschichten – auch Comics für Kinder und Jugendliche sind vertreten, darunter der Ehapa-Egmont-Verlag, der Donald Duck in Deutschland verlegt.

"Donald Duck ist ein Steh-Auf-Männchen, er versagt und trotzdem hat er in jeder Folge einen neuen Job - er ist ein absoluter Sympathieträger."

Neben den neusten Comics zeigt der Karlsruher Journalist, Event-Manager und Sammler Martin Wacker seine Schätze. Auf dem Camden Market in London erwarb er 1990 die erste Donald Duck-Figur. Inzwischen beherbergt er zuhause in Durlach rund 3.000 Sammel-Objekte. Eine Auswahl davon zeigt er im Regierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz.