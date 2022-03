Unbekannte sprengen Geldautomat

Die Sprengung eines Geldautomaten riss in der Nacht auf Montag Anwohner in Karlsbad aus dem Schlaf. Unbekannte Täter sprengten den Geldautomaten einer Bank und ergriffen anschließend mit einem Auto die Flucht. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich gegen 2.15 Uhr drei unbekannte Männer an dem Geldautomaten zu schaffen machten. Sie flüchteten anschließend mit einem hochmotorisierten Fahrzeug. Mindestens einer der Männer war offenbar bewaffnet. Der Vorraum der Bank, in dem der Automat stand, wurde zerstört. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Wie viel Geld aus dem Automaten entwendet wurde, ist noch nicht klar.