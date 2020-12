Bei der am Mittwoch in einem Auto bei Mühlacker gefundenen Leiche handelt es sich laut Polizei um den 51-jährigen Mann der seit Montag vermisst wird. Die Hintergründe seines Todes sind weiterhin unklar. Die Polizei glaubt, dass der Tod des 51-Jährigen die Folge eines Gewaltverbrechens sein könnte. Genaueres soll die Obduktion der Leiche ergeben. Zuletzt gesehen wurde er am Montag in seinem weißen Audi auf der Landstraße zwischen Großglattbach und Aurich. Nach einer großen Suchaktion fanden die Beamten den Mann dann am Mittwoch tot in seinem Wagen in der Nähe der Sportplätze Enzberg. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.