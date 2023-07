per Mail teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bedeutung des Einzelhandels für die Gesellschaft betont. Anlass war ein Besuch zum 50. Jubiläum der Drogeriemarktkette dm in Karlsruhe.

Die Drogeriemarktkette dm feiert Jubiläum und hat dazu Bundeskanzler Olaf Scholz in die dm-Arena in Karlsruhe eingeladen. 50 Jahre Firmengeschichte liegen hinter dem Konzern mit Sitz in Karlsruhe. Bundeskanzler Scholz sagte, es sei ihm wichtig gewesen zu kommen, um Lebenswerke und Verlässlichkeit zu würdigen.

„50 Jahre dm - das sind 50 Jahre Geschichte unseres Landes.“

Er bedauere, dm-Gründer Götz Werner nicht mehr persönlich kennengelernt zu haben. Dieser war Anfang des vergangenen Jahres mit 78 Jahren verstorben und hatte sich unter anderem für ein bedingungsloses Grundeinkommen eingesetzt.

Tausende dm- Mitarbeitende empfangen Kanzler Olaf Scholz in der dm-Arena SWR

Sicherheit auch in der Krise

Mit fast 50.000 Arbeitsplätzen in mehr als 2.000 Filialen allein in Deutschland spiele der Konzern eine wichtige Rolle für die Gesellschaft, sagte Scholz in seiner Rede. Dm sei ein Arbeitgeber, der verlässlich zu seinen Mitarbeitern stehe und auf Dialog und Mitbestimmung setze.

„Ihre Verlässlichkeit hat unsere Gesellschaft in diesen schweren Zeiten zusammen gehalten.“

Etwa während der Corona-Pandemie seien die Beschäftigten im Einzelhandel immer für die Bevölkerung da gewesen.

Arbeits-Zuwanderungsgesetz gegen Fachkräftemangel

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt sagte Bundeskanzler Scholz, man sei künftig auch auf die Hilfe durch Menschen aus anderen Ländern angewiesen. "Wir schaffen gerade das vielleicht modernste Arbeits-Zuwanderungsgesetz der Welt".