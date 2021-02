per Mail teilen

Am Samstagnachmittag konnte ein 49-jähriger Kanufahrer aus dem Altrhein bei Rastatt-Plittersdorf gerettet werden. Laut Polizei war der Mann mit seinem Kanu gekentert und konnte sich nicht mehr selbst retten. Zeugen des Vorfalls fuhren mit einem eigenen Boot zu dem Verunglückten und brachten ihn an Land, wo der Kanufahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde.