per Mail teilen

Der Kandidat-O-Mat der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) zur Karlsruher Oberbürgermeisterwahl 2020 ist online. Der Kandidat-O-Mat soll als Entscheidungshilfe dienen.

Welcher der sechs zur Wahl zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber kommt den eigenen kommunalpolitischen Überzeugungen am nächsten? Auf diese Frage gibt der Kandidat-O-Mat eine Antwort, ähnlich wie der Wahl-O-Mat zu den Bundestagswahlen.

30 Thesen zu verschiedenen Themenbereichen

Dazu muss man sich durch 30 Thesen klicken und jeweils angeben, inwiefern man damit übereinstimmt. Diese Thesen lauten zum Beispiel "öffentliche Plätze mit erhöhter Kriminalität sollen videoüberwacht werden", "der öffentliche Personennahverkehr in Karlsruhe soll kostenlos sein" oder "am Rheinhafen soll Wohnraum entstehen". Am Ende spuckt der Kandidat-O-Mat den Kandidaten aus, mit dem es die meisten Übereinstimmungen gibt.

Junge Menschen aus Karlsruhe haben die Thesen erarbeitet

Politisch interessierte junge Menschen haben die Thesen in einem insgesamt dreitägigen, virtuellen Workshop der Landeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit dem SWR erarbeitet. Zunächst waren es 80 Thesen, diese wurden auf die 30 wichtigsten reduziert. Dann bekamen die Karlsruher OB-Kandidatinnen und Kandidaten die Thesen zugeschickt und sollten sich dazu äußern.

So kann man sich spielerisch einen Eindruck über die Wahlprogramm der zum größtenteils unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten verschaffen. Wo man am 6. Dezember aber sein Kreuz setzt, bleibt jedem natürlich selbst überlassen.