Pforzheim: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Das Polizeipräsidium Pforzheim und das Landeskriminalamt starten eine Kampagne gegen falsche Polizisten. Mittlerweile wurden in Baden-Württemberg über zehntausend Fälle bekannt.

Die echte Polizei ist sauer: Immer wieder haben es falsche Beamte, auch in Pforzheim oder den umliegenden Kreisen, auf Wertgegenstände und Bargeld von vor allem älteren Mitbürgern abgesehen. Der Schaden hat landesweit die zehn Millionen Euro Grenze bereits überschritten.

"Die gucken, wo ist wirklich Geld da und malträtieren die Opfer mit ihren Anrufen. Wir haben eine Frau, die wurde 70 Mal angerufen."

Dunkelziffer wahrscheinlich viel höher

Und das sind nur die bekannten Fälle. Die Dunkelziffer ist womöglich um ein Vielfaches höher. In den meisten Fällen gaukeln die Kriminellen den Opfern vor, dass sie Ziel eines Einbruchs seien und es nun gelte, sämtliche Wertsachen schnellstmöglich zu sichern. Außerdem manipulieren die Täter häufig mit einem technischen Trick ihre Rufnummer. Auf den Telefonen der Opfer erscheint so die Polizeinotrufnummer 110 oder eine andere bekannte Dienststellennummer.

So war es vermutlich auch, als vor wenigen Wochen ein Trickbetrüger in Karlsruhe zugeschlagen und eine große Bargeldsumme erbeutet hatte. Eine 81 Jahre alte Frau übergab einem Unbekannten 46.000 Euro. Laut Polizei wurde die Seniorin von einem Mann angerufen, der sich als Hauptkommissar Reuter ausgab und behauptete, die Tochter der Frau hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und säße nun in Untersuchungshaft. Der vermeintliche Hauptkommissar erklärte, durch die Zahlung von 37.000 Euro könne die weitere Untersuchungshaft der Tochter abgewendet werden. Es sind zahlreiche solche Fälle bekannt, nur in seltenen Fällen gelingt es der Polizei, die Täter zu schnappen.

Vorsicht Betrug: Polizei wird niemals Geld abholen

Die Pforzheimer Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die echte Polizei nie Geld oder Wertgegenstände abholen würde. Auch Treffen zur Übergabe von Wertgegenständen würde es nie geben. Die Pforzheimer Polizei weist außerdem darauf hin, dass sie nie unter der Nummer 110 bei irgendjemandem anrufen würde.

Die Kampagne von Landeskriminalamt und Pforzheimer Polizei trägt den Titel: "Wir stehen auf gegen falsche Polizeibeamte". Die Polizei will damit sämtliche Altersgruppen erreichen und auf die Betrugsmasche aufmerksam machen. Die Kampagne will auch jüngere Menschen erreichen, da sie mit älteren Personen aus dem Familien- und Bekanntenkreis in engem Kontakt stehen. Ein Ziel ist es, dass die Betroffenen sich an die Polizei wenden, auch wenn die Betrugsversuche nicht erfolgreich war.