Mehrere Tausend Euro erbeutet: Polizei schreitet bei Kaffeefahrt in Karlsruhe ein

Bei einer sogenannten Kaffeefahrt haben Betrüger in Karlsruhe mehrere tausend Euro erbeutet. Weil einer der Teilnehmer misstrauisch wurde, konnte noch größerer Schaden verhindert werden.

Bei einer Kaffeefahrt am Dienstag haben Betrüger mehrere tausend Euro erbeutet. Ein Senior wurde misstrauisch und alarmierte heimlich die Polizei.

Senioren zu "kostenlosem Ausflug" eingeladen

Die Täter hatten mit Briefkastenwerbung am vergangenen Dienstag Senioren zu einem kostenlosen Ausflug an den Rhein eingeladen. Stattdessen wurden die neun Teilnehmer zu einer Verkaufsveranstaltung in ein Lokal in Karlsruhe gefahren. Dort bot eine Gruppe Männer Staubsauger, Fernseher und andere angeblich hochwertige Artikel an. Laut Polizei handelte sich dabei durchweg um minderwertige Ramschware.

Karlsruhe: Senior arlarmiert Polizei

Einer der Senioren durchschaute den Betrugsversuch und alarmierte heimlich die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Täter Hals über Kopf. Sie konnten unerkannt entkommen, ließen aber ihre Unterlagen und die ganze Verkaufsware zurück.

Genaue Schadenshöhe noch unklar

Einige Senioren hatten allerdings bereits Waren gekauft und den mutmaßlichen Betrügern Geld überwiesen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro, die genaue Höhe ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wie man sich vor Betrug bei Kaffeefahrten schützt, erfahren Sie auf der Präventionsseite der Polizei.