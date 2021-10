Vermisstes Känguru in Wiesental wieder aufgetaucht

per Mail teilen

Das seit Mittwoch in Waghäusel-Wiesental vermisste Känguru ist wieder aufgetaucht. Die Besitzer fanden das Tier am Samstagvormittag wohlbehalten im Stall wieder.

Wie das Känguru wieder nach Hause gefunden hat und wo es sich in der Zwischenzeit aufhielt, ist unklar. Das Beuteltier lebt seit zehn Jahren in seinem Gehege auf dem Wiesentaler Bauernhof in Waghäusel-Wiesental (Kreis Karlsruhe) und hat nach Angaben der Besitzer bisher noch nie versucht, auszubrechen oder wegzuhüpfen. Es gab auch keine Ausbruchsspuren. Der Zaun des Geheges war unbeschädigt.

Hat jemand das Gehege geöffnet?

Das Gehege ist allerdings frei zugänglich. Deshalb hält die Polizei es auch für möglich, dass jemand absichtlich das Gehege geöffnet hat. Bisher konnten jedoch noch keine Hinweise dafür gefunden werden. Da das Känguru wieder aufgetaucht ist, ist der Fall damit für die Polizei ohnehin abgeschlossen.