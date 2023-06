Justizministerium ermöglicht externe Senatsvorsitzende

Seit wenigen Tagen gilt ein neues Anforderungsprofil für die Vergabe der Vorsitzenden Richter an den obersten Bundesgerichten. Nun herrscht die Sorge, dass künftig nicht mehr die Eignung für die Ernennung entscheidend ist.

Seit Monaten schwelt ein Konflikt zwischen dem Bundesjustizministerium und den Bundesgerichten. Es geht um das sogenannte Anforderungsprofil für Vorsitzende Richter. Das sind die Richterinnen und Richter, die die Senate an den Bundesgerichten leiten. Sie haben zwar bei der Urteilsfindung nur eine Stimme, wie alle anderen auch, sie haben aber eine faktische Macht. Denn: Sie leiten die Verhandlungen und kennen mit dem Berichterstatter die Akten. Außerdem schreibt der oder die Vorsitzende Beförderungen und Zeugnisse für die anderen Richterinnen und Richter des Senats.

"Der Vorsitzende kann den Senat aber nur leiten, wenn er von den Kollegen respektiert wird", sagt Volkert Vorwerk, Rechtsanwalt am Bundesgerichtshof und bis vor kurzem Vorstandsmitglied im Deutschen Anwaltverein.

Ministerium setzt Besetzungskriterien einseitig neu fest

Vorwerk befürchtet nun, dass dieser Respekt in Gefahr ist. Denn bislang konnte nur Vorsitzender Richter oder Richterin werden, wer in der Regel fünf Jahre an dem jeweiligen Gericht gearbeitet hatte. Das ging aus dem sogenannten Anforderungsprofil hervor, eine Art Katalog mit Kriterien, die die Vorsitzenden Richterinnen und Richter erfüllen müssen. Dieses Anforderungsprofil war immer gemeinsam vom Bundesjustizministerium und den Gerichtspräsidenten besprochen worden - bislang.

Schon im Sommer 2020 wurde bekannt: Das Bundesjustizministerium versucht, dieses Anforderungsprofil für den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht und den Bundesfinanzhof zu ändern. Auch Bewerber ohne Erfahrung an einem Bundesgericht sollten direkt nach ihrer Wahl durch den Richterwahlausschuss zum Vorsitzenden ernannt werden können. Nachdem das Ministerium dies zunächst einseitig bekannt gegeben hatte, gab es nach Kritik dann doch noch vertrauliche Gespräche mit den Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten.

Seit wenigen Tagen gilt nun aber ein neues Anforderungsprofil, wie die ARD-Rechtsredaktion aus Justizkreisen erfuhr. Doch während das Ministerium in der Lösung wohl einen einvernehmlichen Kompromiss sieht, wollen die Präsidentinnen und Präsidenten von einer Einigung nichts wissen.

Die zuständige Staatssekretärin im Ministerium, Magaretha Sudhoff (SPD), habe zwar den Wortlaut des Anforderungsprofils nicht direkt geändert, aber an entscheidender Stelle einen Absatz eingefügt. Ein Absatz mit großer Wirkung. Denn dadurch bezieht sich neuerdings ein einschränkendes "in der Regel" nicht nur auf die fünfjährige Erfahrung, sondern auch darauf, dass die Vorsitzenden Richter zuvor an dem Bundesgericht bereits gearbeitet haben. Dadurch, so die Sorge, könnten externe Bewerber nun als Vorsitzende ernannt werden. Auch die erneute Ablehnung dieser Lösung durch die Gerichtspräsidentinnen und -präsidenten habe bislang nichts gebracht.

Droht Besetzung durch ehemalige Spitzen-Beamte?

Das Justizministerium wollte sich auf Anfrage nicht zu den Motiven für die Änderung äußern. Die Kritiker meinen: Wenige Monate vor der Bundestagswahl hat das ein Geschmäckle. Denn wenn es zu einem Regierungswechsel kommen sollte, könnten einige Abteilungsleiter in den Ministerien ihren jetzigen Job verlieren. Das sind häufig gut bezahlte Juristinnen und Juristen mit wenig Richtererfahrung. Sie gelten meist als politische Beamte und können daher bei einem Regierungswechsel in den Einstweiligen Ruhestand versetzt werden. "Da kann eine vakante Vorsitzenden-Stelle attraktiv sein", sagt Rechtsanwalt Volkert Vorwerk. Denn: Nur der Vorsitzende Richter dürfte in der Besoldungsgruppe mit der Position des Abteilungsleiters vergleichbar sein. Mit dem geänderten Anforderungsprofil wäre ein nahezu direkter Wechsel in die Justiz möglich.

An den Bundesgerichten in Karlsruhe, Leipzig und München schrillen die Alarmglocken. Droht künftig eine Richterbesetzung nach politischer Farbe und nicht nach Können? "Besorgniserregend" und "gefährlich" sind Schlagworte, die in diesem Zusammenhang zu hören sind, auch wenn kein Justizmitglied sich damit zitieren lassen möchte. Rechtsanwalt Volkert Vorwerk kann offener sprechen.

"Das ist der Beginn der Politisierung der Justiz."

Das Ganze könnte schon bald Realität werden. Bereits jetzt sind am Bundesgerichtshof drei Vorsitzenden-Stellen vakant, am Bundesfinanzhof eine. Alle müssen zeitnah ausgeschrieben werden. Weitere folgen in den kommenden Monaten, weil Richterinnen und Richter in den Ruhestand gehen.

Bundesarbeitsminister Heil möchte an alter Regelung festhalten

Ebenfalls bizarr: Am Bundesarbeits- und Bundessozialgericht gilt ein anderes, das alte Anforderungsprofil. Für diese Gerichte ist das ebenfalls SPD-geführte Bundesministerium für Arbeit und Soziales zuständig. Und das will offenbar daran festhalten, dass Vorsitzende Richter bereits mehrere Jahre am Gericht gearbeitet haben müssen, wie Minister Hubertus Heil (SPD) schon früh signalisiert haben soll. "Dann gelten künftig unterschiedliche Regeln für die fünf Bundesgerichte", heißt es mit gewisser Fassungslosigkeit in Justizkreisen. Bei all dem stehe die Unabhängigkeit und der Ruf der Justiz auf dem Spiel.

Noch einmal versuchen die Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesgerichte das jetzt zu verhindern. Mit einem Brief haben sich alle zusammen direkt an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) gewandt. Darin stellen sie wohl deutlich klar, dass die Regelung nun erstmals einseitig vorgegeben sei und von den Gerichtspräsidenten nicht mitgetragen werde. Auch ein Verweis auf das europäische Ausland falle. Durch die Neuregelung könne ein problematischer Eindruck entstehen.

Noch einmal bitten die Präsidentin des BGH und die Präsidenten um weitere Gespräche. Und zwar direkt mit der Ministerin, und nicht wie bislang mit der Staatssekretärin. Die Zeit drängt, denn Ende Juni scheiden zwei der aktuellen Führungskräfte aus dem Dienst. Ein möglicher Hoffnungsschimmer: Das Bundesjustizministerium verwies auf Anfrage auf die noch laufenden Gespräche.