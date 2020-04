In der Nacht zu Sonntag ist ein 19-Jähriger in Straubenhardt (Enzkreis) bei einem Unfall mit seinem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war er zu schnell unterwegs, kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr geborgen werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 19-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.