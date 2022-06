Junger Hund legt Verkehr auf der Autobahn bei Grünwettersbach lahm

Ein verirrter junger Hund hat am Mittwochvormittag für eine kurzzeitige Vollsperrung auf der A8 gesorgt. Sein Ausflug schenkte ihm am Ende ein neues Zuhause bei der Polizei.

Kurz nach 11 Uhr gingen die ersten Meldungen über den verirrten Hund auf der A8 bei der Polizei ein. Auf einem Seitenstreifen bei Grünwettersbach hatten Autofahrer bereits erfolglos versucht, ihn einzufangen. Nach einer kurzen Autobahnsperrung konnte das verängstige Tier schließlich von Verkehrsteilnehmern eingefangen und einer Streife übergeben werden.

Floh stammt aus Griechenland und geht jetzt zur Polizei

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Vierbeiner um eine zehn Monate alte Kokoni-Hündin mit Namen "Floh", die erst vor Kurzem aus Griechenland gerettet worden war. In den vergangenen zwei Wochen wurde sie von zwei vermittelten Familien an die zuständige Tierschutzorganisation wieder zurückgegeben. Als "Floh" am Montag von einer Mitarbeiterin der Tierschutzorganisation wieder abgeholt werden sollte, entwischte sie und rannte davon. Die Nacht hatte die Hündin offenbar im Freien verbracht, bevor sie sich schließlich am Dienstag auf die Autobahn verirrte.

Für den Ausreißer gab es nach dem Ausflug aber ein Happyend: Der Leiter des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe adoptierte das Tier.