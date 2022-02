per Mail teilen

Ein Neunjähriger wurde in Baden-Baden von einem Hund gebissen und leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war der Junge am Mittwoch mit dem Fahrrad unterwegs und ist einer Frau mit ihrem angeleinten Hund begegnet. Beim Vorbeigehen soll der Hund dann das Kind in den Arm gebissen haben. Die Polizei sucht nun nach der Frau und ihrem Tier.