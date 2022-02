per Mail teilen

Ein elfjähriger Junge ist am Donnerstagmorgen in Karlsruhe bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr das Kind mit seinem Fahrrad über einen Bahnübergang, missachtete vermutlich das dortige Warnlicht und wurde von der Straßenbahn erfasst. Hinzu gerufene Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus.